Пьяная женщина села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав
Жительница Кабанского района Бурятии лишилась водительских прав и автомобиля «Тойота Приус» из-за пристрастия ездить нетрезвой за рулём.
56-летняя женщина в октябре 2022 году привлекалась к административной ответственности за вождение автомобилем в состоянии опьянения. Её лишили водительских прав. Однако в феврале 2024 года ночью она выпила спиртное и поехала до магазина в селе Кабанск. Автомобилистку задержали сотрудники ДПС у одного из домов.
- Кабанский районный суд приговорил виновную к штрафу в сумме 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль «Тойота Приус», принадлежащий осуждённой, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
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