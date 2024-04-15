Мошенники звонили жительнице Хоринского района
Оператора сотовой связи оштрафовали на 1,2 млн рублей за пропуск звонков жительнице Бурятии от мошенников с подменных номеров.
- В апреле 2023 года жительнице Хоринского района неоднократно поступали телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками полиции и банка и сообщали, что неизвестный человек пытается оформить на её кредит в банке. Также пояснили, что в целях защиты своих средств ей необходимо перевести деньги на безопасные счета, для чего необходимо предоставить удаленный доступ к её телефону и данные банковской карты. При этом звонившие использовали подменные номера телефонов. В соответствии с требованиями федерального закона «О связи» оператор, принявший звонки с подменных номеров, обязан принять меры к их блокировке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Поскольку оператор связи требование закона не исполнил, было возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи». Организации за каждое правонарушение назначен штраф в сумме 600 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о первом таком нарушении в республике стало известно в феврале 2023 года, а в последнее время штрафы сотовым операторам назначают всё активнее.
Закон об административной ответственности за пропуск «подменных номеров» президент Владимир Путин подписал в конце 2021 года. Штраф для юрлиц за каждый незаконно пропущенный звонок составляет от 600 тысяч до 1 млн рублей. Согласно закону компании обязаны подключиться к специальной системе распознавания и блокировки нежелательных звонков.
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 1,2 млн за звонки с подменных номеров
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