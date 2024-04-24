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В Бурятии волонтёры вывезли с берега реки около двух кубометров мусора

В Бурятии волонтёры вывезли с берега реки около двух кубометров мусора
Общество,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
Они прошли около 1 км береговой линии

В пятницу, 19 апреля, в селе Тарбагатай волонтёры из Тарбагатайской СОШ и Тарбагатайского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса провели субботник.

Вдоль береговой линии и прилегающей территории реки скопилось много бытового мусора. Добровольцы потратили более полутора часов на уборку. Всего было убрано около 1 км береговой линии реки Куйтунка, общий объём собранного мусора составил около двух кубических метров. 

В заключение мероприятия ребята сделали вывод, что все должны беречь, любить природу и заботиться о ней, сообщили в администрации Тарбагатайского района Бурятии.

- Каждый человек в ответе за природу. И когда ты сам лично участвуешь в уборке, начинаешь осознавать, к чему приводит загрязнение окружающей среды и как важно не мусорить, - прокомментировали волонтёры.


Как отметил начальник районного отдела спорта и молодёжной политики Зоригто Арсаланов, подобного рода мероприятия играют важнейшую роль в пропаганде экологических ценностей.

- Что может быть лучше, чем прививать правильное отношение к окружающей среде, с юного возраста! Экологическое воспитание детей заключается в том, чтобы научить их беречь природу, рационально использовать её ресурсы и положительно относиться к окружающему миру, – подчеркнула специалист по молодёжной политики Тарбагатайской районной администрации Анна Хикматова.

- Спасибо всем участникам акции за активную позицию в сфере охраны окружающей среды, хочется надеяться, что пример этих ребят вдохновит всех жителей и гостей нашего села сохранять и любить окружающую нас природу! - сказал начальник районного отдела природопользования и окружающей среды Александр Пашинин.

экология уборка субботник

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