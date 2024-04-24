Бурёнки загадили проулок и берег реки
Жители баунтовского села Романовка жалуются на состояние берега Витима и улиц. Один из проулков, ведущий к реке, просто в плачевном состоянии. «Там валяется мусор, фекалии от коров», – рассказали люди в группе «Баунт-инфо.24/7».
Сельчане поинтересовались, кто должен следить за порядком, и попросили устроить в сельском поселении общий субботник. Глава СП «Витимское» Виктор Ташлыков сообщил, что он состоится 27 апреля (возрастное ограничение – 0+). А до 26 мая в населённом пункте продлится месячник чистоты.
Наводить чистоту в проулках и на ближайших земельных участках должны их собственник. А берег Витима, по словам сельского главы, каждый год убирают волонтёры, представители администрации и неравнодушные местные жители.
Село в отдалённом районе Бурятии утопает в коровьих фекалиях
Общество, Фото:
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