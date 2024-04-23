В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Считается, что скульптуры ритуальных львов очищают территорию



Большие львы появятся у ворот Курумканского дацана. Об этом сообщил настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



- Ритуальные львы у ворот дацана имеют большое сакральное значение. До этого мы установили их у каждого дугана. Они символизируют Будду или Защитников Учения Будды. Своим присутствием очищают, облагораживают территорию, пространство. Львиный рык в своём сакральном значении провозглашает о непобедимости буддийского Учения, а в Тантре – о непревзойдённой силе мантр. Чаще изображают львов белыми с бирюзовой гривой. С правой стороны стоит лев, с левой – львица, которая подпирает передней лапой некий шар, драгоценность. Шар символизирует трёхцветное колесо наслаждений. Он подобен жемчужине, за обладание которой соревнуются Лусад. По преданию, по лапе львицы, которой она наступает на шар, стекает молоко. В тантре это означает, что при постижении, реализации учений сможешь вкусить суть Дхармы, а вкушение принесёт обладание колесом всех наслаждений, - подробно рассказал он о значении львов.



Настоятель храма отметил, что содействие в изготовлении и установке львов «принесёт добродетели, которые в будущем помогут в постижении сути Дхармы, в реализации Тантрических учений, а также такой человек будет всегда находиться под защитой богов, могущественных друзей или закона».



Львы почти готовы и в ближайшие несколько дней будут доставлены и установлены.



Еши Намжил лама рассказал, что создание скульптур инициировала группа друзей из Москвы. Проект был оценён в 90 тысяч рублей. Благотворители оплатили большую часть его стоимости.



Позже была объявлена небольшая акция, и в итоге необходимая сумма собрана. «Излишек уйдёт на транспортировку. На этом акцию «Большие львы» объявляю закрытой», - заключил Еши Намжил лама.

