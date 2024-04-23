Решение утвердили на очередной сессии парламента
Депутаты Народного Хурала на сессии утвердили новую меру социальной поддержки участникам специальной военной операции. Участники СВО, удостоенные звания Героя России, или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий, смогут получить в собственность бесплатные земельные участки.
Изменения внесли в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
Кроме того, поправки в этот закон установлена предельная площадь предоставления в собственность земель для сельхозпроизводства, её ограничили 20 гектарами. Ещё одно новшество закона – случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно дополняются земельными участками для ИЖС.
Членам семьи погибших участников СВО, независимо от их количества, предоставляется один земельный участок в общую долевую собственность в равных долях.
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
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