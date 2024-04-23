Алексей Цыденов: «Важнейшая задача - открытие авиасообщения между Китаем и Бурятией»

В Улан-Удэ летом пройдёт восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии



Глава Бурятии Алексей Цыденов в Пекине провёл переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики господином Чжан Хао. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.



Алексей Цыденов рассказал о возможностях расширения туристического обмена между Китаем и Бурятией. Строящиеся объекты инфраструктуры на побережье Байкала, новый терминал аэропорта «Байкал» позволят значительно расширить возможности республики по приёму туристов. Он отметил, что сейчас важнейшая задача - открытие прямого авиасообщения между Китаем и Бурятией. Глава Бурятии подчеркнул, что аэропорт «Байкал» имеет уникальный статус «пятой свободы воздуха».



- Улан-Удэ имеет все возможности, чтобы стать транспортным хабом по приёму туристов из Китая и в Китай. На данный момент Улан-Удэ имеет прямое авиасообщение с 15 городами страны и как дальневосточный регион имеет льготные билеты для жителей России за счёт федеральных субсидий, - отметил Алексей Цыденов.



- Мы очень рады, для нас большая честь приветствовать вас в нашем министерстве. Бурятия обладает богатыми туристическими ресурсами. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» проводилось очень много работы с Китаем. Бурятия богата культурными и туристическими ресурсами, имеет удобное транспортно-логистическое положение. Раньше именно на территории Бурятии проходил Великий чайный путь, республика и сейчас является значимым дорожным узлом в восточном районе. Это преимущество для развития туризма, - отметил господин Чжан Хао.



Господин Чжан Хао сообщил, что в Китае очень популярна песня китайского молодого певца «На берегу озера Байкал».



- После прослушивания этой песни многие представители молодёжи хотят увидеть Байкал своими глазами. Поэтому мы очень рады видеть, что Бурятия становится важным местом назначения для китайских туристов. Правительство двух стран создаёт платформу, хорошие условия для развития туристического сотрудничества регионов. Были созданы механизмы для развития этого сотрудничества: межправительственный комитет по сотрудничеству между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России, проводится совещание руководителей туристических структур России, Китая и Монголии. Именно на этой платформе можно расширить туристическое сотрудничество, - отметил директор департамента министерства культуры и туризма КНР.



В Улан-Удэ 2 июля 2024 года пройдёт восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии.



- Надеемся, что на этом совещании три стороны смогут достичь хороших договорённостей. Ведь развитие туризма и сотрудничество в области туризма - это ещё и хороший способ продвижения экономики и социального развития. Надеюсь, что общими усилиями мы увеличим взаимный туристический поток, - отметил господин Чжан Хао.

