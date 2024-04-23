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В Иркутской области рабочие получили «корочки» без сдачи экзаменов

В Иркутской области рабочие получили «корочки» без сдачи экзаменов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Их дипломы признали недействительными

В Иркутской области суд признал документы о профессиональном образовании недействительными, а образовательную организацию обязали исключить записи об их выдаче в учётных документах.

Судом установлено, что с 2020 по 2022 годы девять жителей Усть-Кута незаконно получили удостоверения по различным рабочим специальностям: стропальщик, электромонтёр, электрогазосварщик, водитель погрузчика, но при этом они не сдавали квалификационный экзамен для дальнейшего трудоустройства в транспортные предприятия города.

- Исковые требования транспортного прокурора о признании документов об образовании недействительными и исключении записи об их выдаче в учётных документах образовательной организации удовлетворены в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Исполнение решений суда и устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры.
транспортная прокуратура образование

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