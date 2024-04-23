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В центре Улан-Удэ дорогу затопило нечистотами

В центре Улан-Удэ дорогу затопило нечистотами
Происшествия,  Фото:t.me/igorshutenkov
Там прорвало канализацию

Крупная коммунальная авария произошла в центре Улан-Удэ – на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум». Дорогу там затопило нечистотами из-за прорыва канализации. Также провалился асфальт.

- На ул. Ленина произошла авария на сетях. Прорвало трубу на стальном напорном коллекторе. Сточные воды вышли на дорогу, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.


Он уточнил, что на месте работает спецтехника. «Всё оперативно откачаем», - подчеркнул мэр.

Все восстановительные работы проводятся без отключения воды.


  





коммунальная авария канализация

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