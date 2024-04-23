В центре Улан-Удэ дорогу затопило нечистотами

Там прорвало канализацию
Крупная коммунальная авария произошла в центре Улан-Удэ – на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум». Дорогу там затопило нечистотами из-за прорыва канализации. Также провалился асфальт.
- На ул. Ленина произошла авария на сетях. Прорвало трубу на стальном напорном коллекторе. Сточные воды вышли на дорогу, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
Он уточнил, что на месте работает спецтехника. «Всё оперативно откачаем», - подчеркнул мэр.
Все восстановительные работы проводятся без отключения воды.
Там прорвало канализацию
На месте аварии работают сотрудники полиции
Его задержали по горячим следам
Девушка-водитель совершила ДТП, выезжая с парковки
Они заработали на доверчивых россиянах более 160 миллионов рублей
Их вывезли на полигон и уничтожили
Лодку с ним внезапно унесло течением
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов
Мужчина возместил ущерб в полном объёме
Причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнём при курении, короткое замыкание и воспламенение горюче-смазочных материалов
Свою вину он признал в полном объёме, в содеянном раскаялся
Расправа произошла в ходе пьяной ссоры
Она забирала зарплату фиктивно трудоустроенных подчинённых
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Угонщик пытался скрыться от полиции