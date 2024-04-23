В центре Улан-Удэ дорогу затопило нечистотами























Крупная коммунальная авария произошла в центре Улан-Удэ – на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум». Дорогу там затопило нечистотами из-за прорыва канализации. Также провалился асфальт.- На ул. Ленина произошла авария на сетях. Прорвало трубу на стальном напорном коллекторе. Сточные воды вышли на дорогу, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.Он уточнил, что на месте работает спецтехника. «Всё оперативно откачаем», - подчеркнул мэр.Все восстановительные работы проводятся без отключения воды.