В улан-удэнской больнице переработали в мульчу спиленные ветви деревьев

В БСМП подрезали деревья
В больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова благоустраивают территорию.
Недавно здесь подрезали деревья, а ветви пустили на мульчу, переработав их в специальном аппарате.
Таким образом жители Улан-Удэ могли переработать новогодние ёлки. Деревья принимали специалисты ресурсного эколого-биологического центра.
Мульча используется для кормления животных, а также для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков.
В БСМП подрезали деревья
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