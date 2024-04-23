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В улан-удэнской больнице переработали в мульчу спиленные ветви деревьев

В улан-удэнской больнице переработали в мульчу спиленные ветви деревьев
Общество,  Фото:РК БСМП им. В.В. Ангапова
В БСМП подрезали деревья

В больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова благоустраивают территорию.

Недавно здесь подрезали деревья, а ветви пустили на мульчу, переработав их в специальном аппарате.

Таким образом жители Улан-Удэ могли переработать новогодние ёлки. Деревья принимали специалисты ресурсного эколого-биологического центра. Мульча используется для кормления животных, а также для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков.

благоустройство

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