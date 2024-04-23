Жительнице Бурятии вручили медаль «100 лет Селенгинскому району»











95-летней жительнице Бурятии Марии Дамбаевне Балдановой вручили медаль «100 лет Селенгинскому району».Мария Дамбаевна родилась 1июля 1928 в местности Хонин Нюг Селенгинского района. Всю жизнь трудилась в колхозе им. XX партсъезда у.Зурган-Дэбэ Селенгинского района. Ветеран труда, ветеран трудового фронта.Награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и многими другими юбилейными медалями.Сейчас живёт с дочерью в Улан-Удэ. Родила и вырастила 4 детей, у неё 6 внуков и 14 правнуков.- Желаем Марии Дамбаевне здоровья, долголетия и такого же тёплого, любящего семейного окружения, какое есть сейчас! – написали в группе «Селенгинский район» в социальной сети «Вконтакте».Марию Дамбаевну поздравили депутат Народного хурала от Селенгинского района Саян Бальжиров и депутат Городского Совета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.