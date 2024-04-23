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В Бурятии добровольцев от Росгвардии, участвующих в СВО, уравняли в правах с остальными

В Бурятии добровольцев от Росгвардии, участвующих в СВО, уравняли в правах с остальными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они тоже будут получать землю бесплатно

На очередной сессии Народного Хурала 23 апреля депутаты внесли ряд изменений в республиканский закон «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Согласно этим правкам, добровольцам Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции, будут выдавать земли безвозмездно – как и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ.

Согласно федеральному законодательству, участники СВО, пребывающие в добровольческих формированиях войск национальной гвардии России и члены их семей имеют право на такой же объём социальных гарантий, льгот и компенсаций, как добровольческие формирования министерства обороны.
 
«За» правки выступили большинство депутатов, присутствующих на сессии. Законопроект одобрили сразу в двух чтениях.
спецоперация на Украине земля Народный Хурал Росгвардия

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