Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей

Общество, Фото: минздрав РБ

Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями



22 апреля отметила 85-летний юбилей Светлана Цырендоржиевна Нимаева, член Союза журналистов России, ветеран труда, автор книг о тружениках республики.



Светлана Цырендоржиевна родом из Заиграевского района. По образованию – учитель. Её трудовой стаж составляет более 40 лет, из них 20 лет она посвятила партийной работе. Окончила Высшую партийную школу в Новосибирске. Уйдя на пенсию, написала книги о жизни тружеников Заиграевского района, добившихся успехов своим трудом.



В 2023 году Светлана Цырендоржиевна представила свою новую книгу «Люди в белых халатах. Линия жизни» (0+), изданную в юбилейный год 100-летия здравоохранения Республики Бурятия. Она посвятила книгу известным в республике врачам; ветеранам, ушедшим на пенсию; молодым специалистам, пришедшим им на смену – всем медицинским работникам, преданным своему делу.



Презентация прошла в литературной гостиной Национальной библиотеки Бурятии. Поздравления и благодарность за труд писателя выразила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова



Человек с активной жизненной позицией, Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями, принимает участие в жизни своего района и республики. Она награждена почётной грамотой Народного Хурала, медалью «За заслуги перед бурятским народом».



Светлана Цырендоржиевна окружена любовью заботой детей и внуков, у неё четверо правнуков.

