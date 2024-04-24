Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями
22 апреля отметила 85-летний юбилей Светлана Цырендоржиевна Нимаева, член Союза журналистов России, ветеран труда, автор книг о тружениках республики.
Светлана Цырендоржиевна родом из Заиграевского района. По образованию – учитель. Её трудовой стаж составляет более 40 лет, из них 20 лет она посвятила партийной работе. Окончила Высшую партийную школу в Новосибирске. Уйдя на пенсию, написала книги о жизни тружеников Заиграевского района, добившихся успехов своим трудом.
В 2023 году Светлана Цырендоржиевна представила свою новую книгу «Люди в белых халатах. Линия жизни» (0+), изданную в юбилейный год 100-летия здравоохранения Республики Бурятия. Она посвятила книгу известным в республике врачам; ветеранам, ушедшим на пенсию; молодым специалистам, пришедшим им на смену – всем медицинским работникам, преданным своему делу.
Презентация прошла в литературной гостиной Национальной библиотеки Бурятии. Поздравления и благодарность за труд писателя выразила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова
Человек с активной жизненной позицией, Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями, принимает участие в жизни своего района и республики. Она награждена почётной грамотой Народного Хурала, медалью «За заслуги перед бурятским народом».
Светлана Цырендоржиевна окружена любовью заботой детей и внуков, у неё четверо правнуков.
Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей
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