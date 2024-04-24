Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия

























В Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвящённый памяти бурятского снайпера Арсения Етобаева. Снайпер Арсений Етобаев, кавалер орденов Ленина и Красной Звезды, в годы Великой Отечественной войны лично уничтожил 356 немецких солдат и офицеров.В соревнованиях участвовало более 80 спортсменов из 11 команд органов безопасности и правопорядка Бурятии входящих в состав регионального отделения общества «Динамо».- В результате упорной борьбы в общекомандном первенстве команда сил специального назначения территориального управления Росгвардии в стрельбе из пистолета и автоматического оружия заняла первые места. Кроме того, в личном зачёте в стрельбе из снайперской винтовки не нашлось равных бойцу СОБР «Барс» майору полиции Алексею С., - сообщили в пресс-службе ведомства.Победителей и призёров соревнований наградили кубками, грамотами, медалями и призами.