Местами ветер усилится до 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём +8,+13, местами +2,+7, ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 9-11 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с.
В Бурятии сегодня ветрено
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