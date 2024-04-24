На границе районов Бурятии начали ремонт дороги

Общество, Фото: минтранс РБ

На эти цели выделено 1,8 млрд. рублей



На границе Еравнинского и Хоринского районов приступили к масштабному ремонту региональной дороги, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.



- На участке с 200 по 234 км дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита стартовал второй этап ремонтных работ. В настоящее время дорожники восстанавливают дорожное полотно, кюветы, укрепляют обочины и откосы, ремонтируют водопропускные трубы. По проекту предстоит поднять уровень дороги, уложить асфальт, устроить восемь остановок, тротуары, пешеходные переходы, обновить 22 водопропускных трубы, - отметили в минтрансе.



Также будут отремонтированы два моста через реки Нахала и Маракта. Объект вошёл в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и его стоимость составляет 1,8 млрд. рублей.



В целом на сегодня на региональной дороге Улан-Удэ - Романовка - Чита благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют участки общей протяжённостью 84 км (16-26 км, 200-234 км, 357- 387 км, 438-448 км), а также мост на 347 км через реку Алтан. Уже отремонтированы 90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км.

