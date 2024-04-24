24 апреля

23 апреля

Популярное

На границе районов Бурятии начали ремонт дороги

На границе районов Бурятии начали ремонт дороги
Общество,  Фото:минтранс РБ
На эти цели выделено 1,8 млрд. рублей

На границе Еравнинского и Хоринского районов приступили к масштабному ремонту региональной дороги, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

- На участке с 200 по 234 км дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита стартовал второй этап ремонтных работ. В настоящее время дорожники восстанавливают дорожное полотно, кюветы, укрепляют обочины и откосы, ремонтируют водопропускные трубы. По проекту предстоит поднять уровень дороги, уложить асфальт, устроить восемь остановок, тротуары, пешеходные переходы, обновить 22 водопропускных трубы, - отметили в минтрансе.

Также будут отремонтированы два моста через реки Нахала и Маракта. Объект вошёл в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и его стоимость составляет 1,8 млрд. рублей.

В целом на сегодня на региональной дороге Улан-Удэ - Романовка - Чита благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют участки общей протяжённостью 84 км (16-26 км, 200-234 км, 357- 387 км, 438-448 км), а также мост на 347 км через реку Алтан. Уже отремонтированы 90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км.
дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выпивающих матерей ограничили в правах на детей
В Бурятии выпивающих матерей ограничили в правах на детей
Общество, 24.04.2024
Они махнули рукой на ребятишек и не хотели исправляться
В столице Бурятии устроят облаву на собак
В столице Бурятии устроят облаву на собак
Общество, 24.04.2024
Их будут ловить на Левобережье
Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей
Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей
Общество, 24.04.2024
Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями
В райцентре в Бурятии построили модульный автовокзал
В райцентре в Бурятии построили модульный автовокзал
Общество, 24.04.2024
До его появления еравнинцам приходилось ждать автобусы прямо возле кассы
В Бурятии родные бойцов смогут сэкономить на квартплате
В Бурятии родные бойцов смогут сэкономить на квартплате
Общество, 24.04.2024
Жителям республики разрешили не платить часть коммуналки за мобилизованных родственников
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 24.04.2024
Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
Общество, 24.04.2024

Горожан просят не расклеивать объявления

Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Общество, 24.04.2024
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Общество, 24.04.2024
Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^