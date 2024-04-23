Коммунисты Бурятии в поисках призрачных шансов

Сегодня на сессии Народного Хурала коммунисты попытались провести законопроект об избрании горсовета Улан-Удэ по смешанной избирательной системе. Идея провалилась: 10 голосов «за» и 51 «против»



Напомним, в горсовет избираются 30 депутатов по 30 округам. Однако коммунисты Бурятии решили внедрить в выборы горсовета смешанную систему, которая сегодня действует на выборах в Народный Хурал. Там одномандатников – лишь половина, вторая половина проходит по партийным спискам.



Законопроект сразу был безнадёжным. Как заявил на сессии председатель комитета Хурала по госустройству Петр Мордовской:



- На проект закона поступили отрицательные заключения всех комитетов Народного Хурала, правового управления и информационно-аналитического управления аппарата Народного Хурала, правительства Республики Бурятия, управления Министерства юстиции РФ по РБ, прокуратуры. Комитет предлагает сессии Народного Хурала отклонить проект закона и проголосовать против принятия данного законопроекта.



В свою очередь, депутат Вадим Бредний пояснил, в чём разница между двумя форматами избрания городских депутатов:



- С 2009 года по 2014 год я был депутатом горсовета, была смешанная система выборов. После этого я был депутатом с 2014 по 2023 год - уже по одномандатным округам все избирались. Максимальная эффективность депутата может быть именно при той системе, что сейчас и действует. Когда человек избирается, он напрямую отвечает перед горожанами, перед жителями за наказы и за себя, как за депутата, а не прикрывается партийными лозунгами. Именно прямая персональная ответственность перед избирателями - вот, что отличает эту систему от всех других всяких моделей.



По мнению экспертов, причины необычной законотворческой попытки коммунистов кроются во внутренних проблемах БРО КПРФ. Партия на нескольких подряд последних выборах в Бурятии выглядела крайне невразумительно. Череда постоянных проигрышей привели к потере значительной части электората.



За несколько лет коммунистами были провалены несколько избирательных кампаний. Однако самыми болезненными для КПРФ были стали результаты выборов в Народный Хурал в 2023 году. Особенно по Улан-Удэ, где коммунисты не взяли ни одного одномандатного округа. Перед коммунистами Бурятии вполне отчетливо замаячила угроза очередного провала - на выборах в горсовет в сентябре 2024 года, где они вновь могут проиграть все округа. И впервые в истории остаться в Улан-Удэнском горсовете без единого представителя от партии по результатам голосования.



К тому же после выборов в горсовет в Бурятии будет долгий перерыв без крупных выборов до 2026 года. Поэтому, именно сентябрьские нынешние выборы будут последним шансом для КПРФ хоть как-то закрепить в сознании избирателей свою важность и нужность. Попытка впрыгнуть в «последний вагон» и объясняется причина процедурных избирательных инициатив КПРФ на сессии Народного Хурала.



Ещё одной причиной появления столь странного избирательного предложения - голосования в горсовет по спискам, является внутренний кризис КПРФ в республике. Местные коммунисты внезапно занялись чисткой и без того немногочисленных рядов. Уже известно, что фракцию партии в Хурале покинули два видных ее члена - Тумэн Дондоков и Александр Флусов. Пока непонятно, куда примкнут отколовшиеся депутаты - возможно и к фракции «Единой России». Из семерых коммунистов в парламенте осталось всего пять - критически мало для того, чтобы называться серьезной политической силой в Бурятии. Поэтому предложенные коммунистами дебаты о голосовании по партийным спискам в горсовет - это попытка переложить с больной головы на здоровую. Скрыть свои внутренние проблемы за бойкой риторикой о изменении формата выборов в Улан-Удэ.



Причём продавить столь спорный законопроект в Хурале у коммунистов нет никаких шансов. Поэтому итог вполне прогнозируем – выборы будут проходить по прежней смене, а местному отделению КПРФ придётся придумывать новые методы сохранения политического лица.

