В столице Бурятии искали двух пропавших школьниц



В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о двух юных жительницах бурятской столицы, которые пропали в минувший понедельник, 22 апреля. Заявка на поиск одной из них – 10-летней девочки – поступила на «горячую линию» в 18:33. Как выяснилось, школьница отправилась на прогулку и не вернулась.



Детский прозвонщик приступила к сбору необходимой информации о ребёнке, а инфорги в это время связались с полицией, подключили координатора, координатора-консультанта и регистратора, подготовили ориентировку и объявили сбор добровольцев.



В 19:49 координатор поиска приехала к дому ребёнка, начала составлять карту камер и ставить первые задачи. Первые волонтёры выехали в штаб, развёрнутый в СНТ «Строитель», и по пути туда осматривали местность. В 20:24 они принялись обходить заброшенные здания.



В 20:45 одна из поисковиков связалась с координатором поиска и сообщила, что видит похожую по приметам девочку. Получив указания, она осталась ждать на месте мать пропавшей и сотрудника полиции. В 21:07 мама встретилась с дочерью.



Незадолго до этого, в 21:16, отряд получил заявку на поиск девятилетней улан-удэнки. Детский прозвонщик пыталась дозвониться до мамы, но все попытки были безуспешными. Координатор решила сама отправиться домой к девочке и собрать нужную информацию для поиска. А уже в 21:48 стало известно, что школьница дома и с ней всё в порядке. Это подтвердила и мать девочки.



Волонтёры свернули штаб. В «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто не остался в стороне и выехал на поиск, в том числе – новичком отряда.

