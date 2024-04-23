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В столице Бурятии искали двух пропавших школьниц

В столице Бурятии искали двух пропавших школьниц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одна из них нашлась менее чем за час

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о двух юных жительницах бурятской столицы, которые пропали в минувший понедельник, 22 апреля. Заявка на поиск одной из них – 10-летней девочки – поступила на «горячую линию» в 18:33. Как выяснилось, школьница отправилась на прогулку и не вернулась.

Детский прозвонщик приступила к сбору необходимой информации о ребёнке, а инфорги в это время связались с полицией, подключили координатора, координатора-консультанта и регистратора, подготовили ориентировку и объявили сбор добровольцев.

В 19:49 координатор поиска приехала к дому ребёнка, начала составлять карту камер и ставить первые задачи. Первые волонтёры выехали в штаб, развёрнутый в СНТ «Строитель», и по пути туда осматривали местность. В 20:24 они принялись обходить заброшенные здания.
 
В 20:45 одна из поисковиков связалась с координатором поиска и сообщила, что видит похожую по приметам девочку. Получив указания, она осталась ждать на месте мать пропавшей и сотрудника полиции. В 21:07 мама встретилась с дочерью.
 
Незадолго до этого, в 21:16, отряд получил заявку на поиск девятилетней улан-удэнки. Детский прозвонщик пыталась дозвониться до мамы, но все попытки были безуспешными. Координатор решила сама отправиться домой к девочке и собрать нужную информацию для поиска. А уже в 21:48 стало известно, что школьница дома и с ней всё в порядке. Это подтвердила и мать девочки.

Волонтёры свернули штаб. В «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто не остался в стороне и выехал на поиск, в том числе – новичком отряда.  
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