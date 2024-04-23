Местные жители не могут понять, почему их ограничили в передвижении
Жители Мухоршибирского района заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что больным, проходящим лечение в местной ЦРБ, не разрешают гулять во дворе. Люди напомнили, что сейчас в республике нет никаких ограничений или карантина и поинтересовались, в чём причина запрета.
Как пояснила замглавврача ЦРБ по амбулаторно-поликлинической службы (АПС) Мухоршибирской ЦРБ Юлия Клементьева, в стационаре есть внутренний распорядок для, утверждённый руководством медучреждения. И он предусматривает определённое время для прогулок – с 16:00 до 19:00.
- Разрешение на них даёт лечащий врач. При этом учитываются тяжесть состояния пациента, режим и план лечения, – отметили в ЦРБ.
В районе Бурятии больным не дают свободно гулять
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Людям раздают листовки
Скачки состоятся в начале мая
Для ребят провели профилактические занятия
Молебен проведут ширээтэ-ламы всех дацанов
На конкурс представили свои работы 14 мастеров
Под обработку попадут зелёные зоны общей площадью 593,8 га
Жители республики смогут ездить на них до середины октября
За полвека здесь ни разу не делали капремонт
Частный сектор планируют перевести на электроотопление
Они встали из-за технической неисправности
Ему в основном доверяют молодые специалисты
Ввоз продукции запрещён из стран, неблагополучных по эпизоотической ситуации, и при отсутствии ветеринарного сертификата
«Очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась артистка к землякам в соцсети
Её также будут получать близкие правоохранителей, добровольно уехавших на спецоперацию
Они тоже будут получать землю бесплатно