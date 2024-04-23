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В районе Бурятии больным не дают свободно гулять

В районе Бурятии больным не дают свободно гулять
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители не могут понять, почему их ограничили в передвижении

Жители Мухоршибирского района заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что больным, проходящим лечение в местной ЦРБ, не разрешают гулять во дворе. Люди напомнили, что сейчас в республике нет никаких ограничений или карантина и поинтересовались, в чём причина запрета.

Как пояснила замглавврача ЦРБ по амбулаторно-поликлинической службы (АПС) Мухоршибирской ЦРБ Юлия Клементьева, в стационаре есть внутренний распорядок для, утверждённый руководством медучреждения. И он предусматривает определённое время для прогулок – с 16:00 до 19:00.

- Разрешение на них даёт лечащий врач. При этом учитываются тяжесть состояния пациента, режим и план лечения, – отметили в ЦРБ.

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