В Бурятии убирают с дороги трёхметровые ледяные торосы









На региональной дороге в Прибайкальском районе продолжается борьба с наледью. Здесь убирают ледяные торосы, высота которых местами достигает трёх метров.На сегодняшний день на участке с 17 по 24 км региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино дорожникам удалось расчистить 4,5 км. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение с селом Покровка осуществляется по дороге через Шергино.- В настоящее время нерасчищенным остался участок в 2,5 км. Объём работы очень большой, высота ледяных торосов местами достигает 3-х метров в высоту, работы продолжаются, - отметили в управлении региональных дорог.На месте работают: два погрузчика, грейдер, бульдозер, шесть человек. Ото льда уже расчищено 4,5 км дороги. Движение по-прежнему ограничено.В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что движение на участке временно ограничено с 17 апреля из-за с выхода воды на проезжую часть. К восстановительным работам дорожники приступили после спада воды, 19 апреля.