Специалисты нашли место утечки
Ликвидация аварии на канализационных сетях в центре Улан-Удэ, на улице Ленина, идёт полным ходом. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.
- Завершено обследование сетей. Специалисты МУП «Водоканала» обнаружили трещину на стальном трубопроводе. Для этого необходимо провести земляные работы, демонтировать железобетонные камеры. Проводятся подготовительные работы для устранения аварии, - написал мэр в своём Telegram-канале.
После ликвидации аварийной ситуации на участке, который затопило нечистотами, проведут уборку и дезинфекцию.
- Также проведём ремонт дороги. Завтра на это участок будет завезена брусчатка. Асфальтирование повреждённого участка уже включено в производственный график МУП «Водоканал», - уточнил мэр.
Приёмка и перекачка сточных вод ведётся штатном режиме. Обошлось без отключения холодной воды и водоотведения в близлежащих зданиях.
Как сообщал «Байкал-Dailу», крупная коммунальная авария произошла на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум» сегодня утром. Прорвало трубу на стальном напорном коллекторе, в результате чего нечистоты хлынули на дорогу.
На месте аварии на канализации в центре Улан-Удэ проведут земляные работы
Происшествия, Фото:
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