Семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна
Семейные МФЦ появятся в Бурятии. Об этом сообщила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова в своём телеграм-канале.
- Республика подключается к реализуемому Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проекту по созданию семейных МФЦ. Новый формат предусматривает предоставление социального обслуживания и социального сопровождения семьям с детьми, нуждающимся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией, - рассказала она.
Первые семейные МФЦ начнут работу на базе социальных учреждений в городе Северобайкальске и Кабанском районе.
- Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье. Кроме маршрутизации по системе, при необходимости будут предоставлены консультации специалистов, а также будет отслеживаться эффективность программы помощи и её динамика, - пояснила Быкова.
О создании семейных многофункциональных центров в России стало известно весной 2022 года. Тогда в Минтруде сообщали, что в таких учреждениях семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна. Так, при необходимости им предоставят социальные услуги, услуги в сфере здравоохранения, образования и другие.
В Бурятии заработают семейные МФЦ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна
В районной больнице подчеркнули, что «работа по поиску доктора проводится»
Они наловили рыбу почти на 12 тысяч рублей
На лечение и реабилитацию отправлены более 1500 детей
Дети раздавали горожанам памятки
В одном из микрорайонов Улан-Удэ разрослась огромная свалка с дохлыми крысами
Они призвали власти отремонтировать проблемный дорожный участок
Местами ветер усилится до 17 м/с
Первыми окольцевали синехвосток
Дымбрыл-лама также подарил книги и атрибутику
Сейчас Мария Дамбаевна Балданова живёт в Улан-Удэ
Работы ведутся в Курумканском районе
Он стал чемпионом России
В БСМП подрезали деревья
Местные жители не могут понять, почему их ограничили в передвижении