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В Бурятии заработают семейные МФЦ

В Бурятии заработают семейные МФЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 Семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна

Семейные МФЦ появятся в Бурятии. Об этом сообщила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова в своём телеграм-канале.

- Республика подключается к реализуемому Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проекту по созданию семейных МФЦ. Новый формат предусматривает предоставление социального обслуживания и социального сопровождения семьям с детьми, нуждающимся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией, - рассказала она.

Первые семейные МФЦ начнут работу на базе социальных учреждений в городе Северобайкальске и Кабанском районе.

- Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье. Кроме маршрутизации по системе, при необходимости будут предоставлены консультации специалистов, а также будет отслеживаться эффективность программы помощи и её динамика, - пояснила Быкова.

О создании семейных многофункциональных центров в России стало известно весной 2022 года. Тогда в Минтруде сообщали, что в таких учреждениях семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна. Так, при необходимости им предоставят социальные услуги, услуги в сфере здравоохранения, образования и другие.

МФЦ семьи

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