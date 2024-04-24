В Бурятии заработают семейные МФЦ

Семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна



Семейные МФЦ появятся в Бурятии. Об этом сообщила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова в своём телеграм-канале.



- Республика подключается к реализуемому Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проекту по созданию семейных МФЦ. Новый формат предусматривает предоставление социального обслуживания и социального сопровождения семьям с детьми, нуждающимся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией, - рассказала она.



Первые семейные МФЦ начнут работу на базе социальных учреждений в городе Северобайкальске и Кабанском районе.



- Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье. Кроме маршрутизации по системе, при необходимости будут предоставлены консультации специалистов, а также будет отслеживаться эффективность программы помощи и её динамика, - пояснила Быкова.



О создании семейных многофункциональных центров в России стало известно весной 2022 года. Тогда в Минтруде сообщали, что в таких учреждениях семьи с детьми, которым нужна помощь, смогут получать её в режиме одного окна. Так, при необходимости им предоставят социальные услуги, услуги в сфере здравоохранения, образования и другие.



