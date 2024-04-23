Девушка-водитель совершила ДТП, выезжая с парковки
Накануне вечером, 22 апреля, в Улан-Удэ произошёл наезд на велосипедиста.
ДТП произошло около 18 часов на проспекте Автомобилистов.
- 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая с парковки СТО, не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на 31-летнего велосипедиста, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчину доставили в БСМП. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 апреля на Элеваторе автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе – момент наезда сняла камера наблюдения.
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
Происшествия, Фото:
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