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В центре Улан-Удэ грузовик провалился в яму из-за коммунальной аварии

В центре Улан-Удэ грузовик провалился в яму из-за коммунальной аварии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одна полоса движения на Ленина перекрыта

На улице Ленина в Улан-Удэ, на месте крупной коммунальной аварии произошёл инцидент. В образовавшуюся яму частично провалился КамАЗ.

- Произошло это на территории театра кукол «Ульгэр» , где идёт реконструкция, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.



Грузовик оперативно удалось вытащить.

Восстановительные работы на улице Ленина продолжаются. Спецтехника вскрывает асфальт на проезжей части дороги, ведущей к ТРЦ «Форум». Так что одна полоса движения перекрыта. Также идёт откачка сточных вод.



Коммунальная авария произошла сегодня утром. На улице Ленина прорвало трубу на стальном напорном коллекторе, в результате чего нечистоты хлынули на дорогу.

- Сегодня на улице Ленина, 46 произошла авария на напорном коллекторе диаметром 630 мм. На данный момент уточняется место утечки в колодце. Абоненты переключены на резервную линию по улице Каландаришвили. Все абоненты находятся без отключения водоснабжения и водоотведения, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Антон Княжев.

Устранение аварии взял на контроль мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

коммунальная авария канализация

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