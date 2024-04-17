17 апреля

16 апреля

Популярное

В Бурятии руководителя проектной организации оштрафовали на 340 тысяч

В Бурятии руководителя проектной организации оштрафовали на 340 тысяч
Бизнес, 
Компания нарушила сроки разработки проектной документации

В Бурятии подрядчика привлекли к административной ответственности за нарушение контрактов.

Установлено, что в рамках государственных контрактов ведётся разработка проектной документации по строительству очистных сооружений в селе Гусиное Озеро Селенгинского района и на станции Таловка Прибайкальского района.

Однако подрядчик в установленный контрактом срок не исполнил взятые на себя обязательства, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Несвоевременное исполнение контрактов препятствует включению проектируемых объектов в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» и финансовому обеспечению их строительства. В связи с этим, природоохранный прокурор в отношении подрядчика вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств)», - говорится в сообщении надзорного органа.

Мировой судья признал руководителя организации виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа на общую сумму 340 тысяч рублей.

Фактическое выполнение контрактных обязательств находится под контролем прокуратуры.
природоохранная прокуратура штраф госзакупки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов
В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов
Бизнес, 17.04.2024
На нарушениях попались сразу три заведения общепита
Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании
Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании
Бизнес, 16.04.2024
Управляющая компания незаконно требовала с жильцов дополнительной платы за свои услуги
В Бурятии с застройщика взыскали долг в 20 млн
В Бурятии с застройщика взыскали долг в 20 млн
Бизнес, 16.04.2024
Строительная фирма «забыла» про долг перед поставщиком
Кафе в Бурятии поймали на нарушениях
Кафе в Бурятии поймали на нарушениях
Бизнес, 11.04.2024
Их владельцы пока отделались предупреждением

20 тонн капусты ввезли в Бурятию с нарушением
20 тонн капусты ввезли в Бурятию с нарушением
Бизнес, 10.04.2024
Предпринимателю объявлено предостережение
В Улан-Удэ треть компаний зовут уволившихся работников обратно
В Улан-Удэ треть компаний зовут уволившихся работников обратно
Бизнес, 10.04.2024
Каждый третий поддаётся на подобные уговоры
В Бурятии набирают популярность сотрудники в возрасте
В Бурятии набирают популярность сотрудники в возрасте
Бизнес, 10.04.2024
Их стали чаще и охотнее звать на собеседования
Директора стройфирмы в Улан-Удэ подозревают в покушении на мошенничество
Директора стройфирмы в Улан-Удэ подозревают в покушении на мошенничество
Бизнес, 10.04.2024
Строительная компания получила госконтракт на ремонт амбулатории
В Бурятии суд обязал ПАО «Россети Сибирь» отремонтировать электросети
В Бурятии суд обязал ПАО «Россети Сибирь» отремонтировать электросети
Бизнес, 08.04.2024
Местная жительница пожаловалась в прокуратуру
Жительницу Бурятии оштрафовали за поддельные электронные сигареты
Жительницу Бурятии оштрафовали за поддельные электронные сигареты
Бизнес, 07.04.2024
Контрафактом торговали в пригороде Улан-Удэ
Улан-удэнцы тратят на репетиторов по два МРОТ
Улан-удэнцы тратят на репетиторов по два МРОТ
Бизнес, 05.04.2024
Сильнее всего в расходы родителей вгоняют старшеклассники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^