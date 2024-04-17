В Бурятии руководителя проектной организации оштрафовали на 340 тысяч

Компания нарушила сроки разработки проектной документации



В Бурятии подрядчика привлекли к административной ответственности за нарушение контрактов.



Установлено, что в рамках государственных контрактов ведётся разработка проектной документации по строительству очистных сооружений в селе Гусиное Озеро Селенгинского района и на станции Таловка Прибайкальского района.



Однако подрядчик в установленный контрактом срок не исполнил взятые на себя обязательства, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



«Несвоевременное исполнение контрактов препятствует включению проектируемых объектов в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» и финансовому обеспечению их строительства. В связи с этим, природоохранный прокурор в отношении подрядчика вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств)», - говорится в сообщении надзорного органа.



Мировой судья признал руководителя организации виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа на общую сумму 340 тысяч рублей.



Фактическое выполнение контрактных обязательств находится под контролем прокуратуры.

