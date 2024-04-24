Гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы

На лечение и реабилитацию отправлены более 1500 детей



Итоги двухлетней работы гуманитарного штаба партии «Единая Россия» были озвучены на заседании, в котором принимал участие секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.



С начала спецоперации отделения ЕР в регионах смогли собрать и доставить жителям новых регионов более 110 000 тонн гумпомощи. Около тринадцати миллиардов рублей было направлено на закупку автотранспорта, дронов, средств связи, тепловизоров, экипировки для военных и систем радиоэлектронной борьбы и разведки. Об этом сообщил Андрей Турчак в ходе заседания.



Как подчеркнул секретарь генсовета партии, при поддержке ЕР было отправлено на лечение и реабилитацию в федеральные медицинские учреждения более 1500 детей из Донбасса, Белгородской области и Новороссии.



Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о программе медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Эта программа также реализуется при поддержке партии. Кроме этого, ЕР организовала выезд более 500 детей с целью отдыха и оздоровления, сообщает mkset.ru.



Пожилым людям, проживающим на территории новых регионов, партия также оказывает поддержку с начала СВО. Волонтёры ЕР постоянно работают в пунктах временного размещения, доставляя туда медоборудование, лекарственные препараты и бытовую технику.



В качестве отдельного направления деятельности штаба на заседании была отмечена помощь фронту. «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» основали Центр беспилотных систем. Сейчас на его базе запустили производство FPV-дронов «Скворец».



По словам руководителя центрисполкома ЕР Александра Сидякина, в ближайшее время на передовую доставят ещё 2000 единиц этой техники.



Вклад «Единой России» в обеспечение населения новых регионов гумпомощью был отмечен представителями ФМБА, Минобороны и МЧС.



Андрей Турчак выразил благодарность всем участникам гуманитарного штаба, отметив, что эта структура объединила общественные организации, волонтёров «Молодой Гвардии Единой России», представителей предпринимательского сообщества, добровольцев «Волонтёрской роты», а также партнёрские организации и благотворительные фонды, сообщается на сайте партии ER.RU.



В заключение заседания секретарь генсовета партии сказал, что гуманитарный штаб должен продолжать работать до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.



- Поддержка военных и их семей - важное общественное дело. В Бурятии проводится значительная программа помощи участникам специальной военной операции, включающая закупку оборудования, организацию волонтёрской помощи и различные мероприятия. На эти цели было выделено около 4 млрд рублей. Всего приобретено более 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, маскировочных сетей, медпрепаратов и т.д. В вузы республики зачислены 96 участников СВО и 13 детей участников СВО.



В рамках данной программы в Джанкое, Армянске и Таганроге открыты пункты волонтёрской помощи, где военнослужащим, направляющимся на передовую, предоставляется бесплатное горячее питание. На территории республики успешно работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества», решающий запросы многих жителей. В подшефном Старобешевском районе на 2024 год запланировано проведение 26 мероприятий на общую сумму более 259 млн рублей, включая ремонт дорог, строительство водоснабжения, жилых домов и объектов администрации, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».



