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В первый тур по Байкалу отправится судно на воздушной подушке

В первый тур по Байкалу отправится судно на воздушной подушке
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
9 февраля туристы отправятся по льду Байкала на «Бирюсе»

9 февраля в свой первый тур по Байкалу отправится судно на воздушной подушке «Бирюса» (самое большое в своём классе). Как сообщает Ассоциация туроператоров России, билеты проданы почти на все туры. В ходе путешествия туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ и обратно, кататься по льду на коньках, посещать горячие источники.

Известно, что судно на воздушной подушке «Бирюса» построено на судоверфи «Парма» Ленинградской области по заказу компании «ВодоходЪ» для круглогодичной эксплуатации на Байкале. Оно плавно и на высокой скорости движется по снегу, по воде и по льду. Туристов ждут удобные кресла, откидные столики, небольшой бар, туалетная комната. От шума двигателей уберегает двухслойное остекление салона.

По информации Ассоциации туроператоров России, судну не страшен колотый и битый лед, оно преодолевает препятствия незаметно для пассажиров. В предстоящем сезоне запланировано восемь зимних экспедиций, которые состоятся с 9 февраля по 28 марта.
Байкал туризм

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