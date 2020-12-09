Контактный центр Сбера консультирует в режиме одного окна

Вопросы можно задать как по банковским, так и по другим продуктам экосистемы



Получить консультации по продуктам экосистемы Сбер, а также о новинках можно в контактном центре Сбера по номеру 900. Список сервисов и продуктов экосистемы по поддержке КЦ банка постоянно расширяется. Сегодня их насчитывается более 50. Это, например, мультимедийный сервис Okko, СберЛогистика, СберФуд или СберЗдоровье.



Для организации единой поддержки партнёров экосистемы создано подразделение SberСare, задача которого, чтобы клиент на одном звонке или в чате мог задать вопросы не только по банковским, но и по другим продуктам.



Обслуживанием клиентов занимается несколько выделенных стримов операторов. Свыше 600 тысяч голосовых и текстовых обращений клиентов ежемесячно поступают в контактный центр банка по продуктам экосистемы. Более 50% из них решают свой вопрос при помощи голосового бота. Тем, кто связывается со СберБанком в чате, в 40% случаев помогает текстовый бот.



Текущие платформенные решения позволяют безопасно проводить интеграцию с партнёром и обеспечивать бесшовное взаимодействие для обслуживания клиентов. SberСare может организовать поддержку «под ключ», которая включает в себя весь опыт и технологические наработки банка: экспертизу квалифицированных сотрудников, автоматизацию процессов, использование ботов, речевую и текстовую аналитику, AI-инструменты в управлении контактным центром.



- C появлением экосистемы появилась потребность в создании единой точки входа для клиента. Ведь клиент у нас один, а сервисов и продуктов — много. И этой точкой стал наш розничный контактный центр и номер 900. На базе банковской платформы и нашего опыта в управлении технологиями контактных центров мы предоставляем инструменты для реализации поддержки разного уровня сложности в режиме одного окна, - заявила Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.





