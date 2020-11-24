В Забайкалье хотят обнулить налоговые ставки для нового бизнеса

«Каникулы» будут действовать два года



В Забайкальском крае предлагается на два года продлить налоговые каникулы для тех, кто создаст новый бизнес на территории региона. Законопроект внесён на рассмотрение в краевое заксобрание.



- Новшество коснётся таких сфер деятельности, как производство, социальная и научная работа. А также оказание бытовых услуг и услуг гостиничного сервиса и туризма. До 2024 года планируем ввести двухлетние каникулы на уплату налогов упрощённой и патентной систем, - рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев. - Эта мера станет действенной поддержкой бизнеса в непростое время пандемии.



В минэкономразвитии края добавили, что налоговые каникулы для предпринимателей Забайкалья охватят 85 видов деятельности, а не 12, как это было раньше. Расширение списка предполагает оказание помощи максимальному числу новых бизнесменов, сообщает пресс-служба ведомства.

