«Каникулы» будут действовать два года
В Забайкальском крае предлагается на два года продлить налоговые каникулы для тех, кто создаст новый бизнес на территории региона. Законопроект внесён на рассмотрение в краевое заксобрание.
- Новшество коснётся таких сфер деятельности, как производство, социальная и научная работа. А также оказание бытовых услуг и услуг гостиничного сервиса и туризма. До 2024 года планируем ввести двухлетние каникулы на уплату налогов упрощённой и патентной систем, - рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев. - Эта мера станет действенной поддержкой бизнеса в непростое время пандемии.
В минэкономразвитии края добавили, что налоговые каникулы для предпринимателей Забайкалья охватят 85 видов деятельности, а не 12, как это было раньше. Расширение списка предполагает оказание помощи максимальному числу новых бизнесменов, сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье хотят обнулить налоговые ставки для нового бизнеса
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В магазине не соблюдались положенные антиковидные меры
Икра обнаружена при досмотре грузовика, следующего в Москву
Только сегодня с утра проверили сотни предприятий торговли
Сбербанк расширяет список партнёров по запуску бизнеса
Часы были куплены на рынке, а затем продавались в торговом центре
В ресто-клубе «Чаплин» выявили нарушения антиковидных мер
Изменения в тарифной политике Сбербанка сделали процесс перевода денег удобнее
Сотрудники магазина не использовали маски
На продажу выставлены два улан-удэнских гриль-бара
Организатор подпольной вечеринки уже установлен
Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов
Предприниматель получил немаленький штраф
На вопросы отвечает Антон Сергеевич Соколов – Управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк
В Бурятии выявляют случаи нарушений юридическими лицами режима ограничений
Предпринимателей наказали за то, что они не известили о прибытии товара