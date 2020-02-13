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В Иркутске уничтожили 219 кг томатов

В Иркутске уничтожили 219 кг томатов
Бизнес, 
Владелец товара не смог представить документы, подтверждающие его происхождение

12 февраля сотрудники таможни и Россельхознадзора осмотрели складские помещения оптово-розничной плодоовощной базы в Иркутске.

На одном из складов выявили 10 ящиков томатов общим весом 219 килограммов без маркировки и этикеток. Владелец товара не смог представить документы, подтверждающие его происхождение. В связи с этим принято решение об изъятии и уничтожении овощей.

Томаты уничтожены на городском полигоне твёрдых бытовых отходов, сообщают в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Справка:

Список товаров, запрещённых к ввозу, утверждён постановлением правительства РФ от 07.08.2014. В России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещён импорт определённых продуктов питания, овощей и фруктов и т.д.
Россельхознадзор
 
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