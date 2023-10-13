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В Бурятии выросло число интернет-преступлений

В Бурятии выросло число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Также отмечается рост мошенничеств

В январе – сентябре 2023 года в Бурятии зарегистрированы 14 645 преступлений, что на 4,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (15 332). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-23,7 %), грабежей (-20,5 %), краж (-13,8 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8,3 %), оружия (‑39,2 %).

Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,6 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+19,2 %), мошенничеств (+61,3 %), вымогательств (+50 %).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-13,1 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,2 % (28,8 %).

Возросло на 53,5 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
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