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Фонд капремонта Бурятии начал проверку после падения рабочего с крыши

Фонд капремонта Бурятии начал проверку после падения рабочего с крыши
Происшествия, 
На месте работают специалисты

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 10 февраля в селе Мухоршибирь в Бурятии с крыши сорвался рабочий. Произошло это во время ремонта кровли дома по улице 30 лет Победы. К счастью, мужчина выжил, но получил травмы. 

В фонде капитального ремонта Бурятии прокомментировали ситуацию. Здесь сообщили, что на место выехали специалисты для выяснения обстоятельств произошедшего, а также для проверки на соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

 
Заместитель генерального директора фонда Алексей Иванов уверил, что в случае их нарушения работы на объекте будут приостановлены.

- Необходимо отметить, что в соответствии с заключенными договорами между фондом и подрядчиками, ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности возложена на руководителей подрядных организаций, - пояснил Алексей Иванов.

Ситуация находится на контроле руководства фонда.



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