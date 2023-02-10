Фонд капремонта Бурятии начал проверку после падения рабочего с крыши

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 10 февраля в селе Мухоршибирь в Бурятии с крыши сорвался рабочий. Произошло это во время ремонта кровли дома по улице 30 лет Победы. К счастью, мужчина выжил, но получил травмы.
В фонде капитального ремонта Бурятии прокомментировали ситуацию. Здесь сообщили, что на место выехали специалисты для выяснения обстоятельств произошедшего, а также для проверки на соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
Заместитель генерального директора фонда Алексей Иванов уверил, что в случае их нарушения работы на объекте будут приостановлены.
- Необходимо отметить, что в соответствии с заключенными договорами между фондом и подрядчиками, ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности возложена на руководителей подрядных организаций, - пояснил Алексей Иванов.
Ситуация находится на контроле руководства фонда.