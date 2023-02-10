В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта

При падении мужчина выжил, но получил травмы









Несчастный случай произошёл утром 10 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии. Около 9:00 с крыши сорвался мужчина, который вместе с коллегами ремонтировал кровлю дома № 6 на улице 30 лет Победы в райцентре – селе Мухоршибирь. Он выжил, но получил травмы.Участковый уполномоченный ОМВД района рассказал, что пострадавший – работник подрядной организации. Его доставили в центральную районную больницу и поместили в травматологическое отделение. Сейчас мужчина получает необходимую медпомощь, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».