В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта

При падении мужчина выжил, но получил травмы
Несчастный случай произошёл утром 10 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии. Около 9:00 с крыши сорвался мужчина, который вместе с коллегами ремонтировал кровлю дома № 6 на улице 30 лет Победы в райцентре – селе Мухоршибирь. Он выжил, но получил травмы.
Участковый уполномоченный ОМВД района рассказал, что пострадавший – работник подрядной организации. Его доставили в центральную районную больницу и поместили в травматологическое отделение. Сейчас мужчина получает необходимую медпомощь, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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