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В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта

В Бурятии рабочий сорвался с крыши во время ремонта
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При падении мужчина выжил, но получил травмы

Несчастный случай произошёл утром 10 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии. Около 9:00 с крыши сорвался мужчина, который вместе с коллегами ремонтировал кровлю дома № 6 на улице 30 лет Победы в райцентре – селе Мухоршибирь. Он выжил, но получил травмы.

Участковый уполномоченный ОМВД района рассказал, что пострадавший – работник подрядной организации. Его доставили в центральную районную больницу и поместили в травматологическое отделение. Сейчас мужчина получает необходимую медпомощь, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2022 года в Улан-Удэ 18-летний парень погиб при падении с высоты 18-го этажа
падение пострадавшие

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