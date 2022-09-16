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В Бурятии возбудили дело после гибели рабочего от удара током

В Бурятии возбудили дело после гибели рабочего от удара током
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла во время работ вдоль железнодорожных путей

В Бурятии Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку по факту гибели рабочего от удара током на железной дороге.

Трагедия произошла на перегоне Икабья – Сенаторский ВСЖД 27 июня. Там субподрядчик ООО «ВЧ-Групп» занималось укладкой защитных водоотводных железобетонных лотков вдоль железнодорожных путей.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что машинист крана допустил сближение стрелы с проводом линии электропередачи с напряжением до 35 кВ. В результате этого произошла электрическая дуга, которая поразила электрическим током работника, державшегося в этот момент за металлические стропы стрелы. Мужчина от полученного удара током скончался.

- Установлено, что субподрядчиком допущены нарушения правил ведения строительных работ, требований техники безопасности и охраны труда. Должностные лица ООО «ВЧ-Групп» не согласовали дату, время и место проведения строительно-монтажных работ с Таксимовской дистанцией электроснабжения. Работы на перегоне Икабья-Сенаторский осуществлялись в отсутствие сотрудников дистанции, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В адрес руководства ООО «ВЧ-Групп» прокурор внёс представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, в отношении машиниста крана возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

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