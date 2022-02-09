Сельчанка придумала, как, не уезжая, увидеться с сидящим в колонии сыном
В Джидинском районе за заведомо ложный донос к уголовной ответственности будет привлечён 45-летний житель села Тохой. Подговорила его к ложному доносу знакомая женщина, которая соскучилась по сыну, сидящему за решёткой. Об этой истории рассказали в МВД по Бурятии.
Мужчина обратился в полицию в мае 2021 года. Он заявил, что несколько месяцев назад двое его знакомых во время совместного распития спиртного украли сотовый телефон и 17 тысяч рублей. Мужчина написал заявление о краже.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые отбывают наказание в колонии в Гусиноозёрске. Для допроса их пришлось этапировать в Джиду.
Осуждённых привезли из колонии на допрос, но они отрицали, что совершили кражу.
Спустя несколько месяцев мужчина снова пришёл в отдел полиции и рассказал, что нашёл телефон и деньги. А вскоре он и вовсе признался, что соврал о преступлении
Выяснилось, что заявить о краже его попросила мать одного из заключённых. Соскучившаяся женщина не может навещать сына в местах лишения свободы. Потому решила с ним встретиться, когда его доставили для допроса.
Теперь уголовное дело возбудили на оклеветавшего осуждённых сельчанина. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Бурятии соскучившаяся мать стала виновницей ложного доноса
Происшествия, Фото:
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