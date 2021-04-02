В Бурятии пожар оставил от жилого дома одну печь

- На место выезжали две пожарные части. На момент их прибытия дом горел полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







- Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки на веранде, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







