В Бурятии пожар оставил от жилого дома одну печь

Семья успела выбраться из огня
Ночью 1 апреля в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии дотла сгорел жилой дом.
- На место выезжали две пожарные части. На момент их прибытия дом горел полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Семья, жившая в доме, успела спастись из огня. Двое взрослых и ребёнок вылезли через окно.
Дом полностью сгорел площади 55 кв метров. От него осталась одна только печь. Также огонь повредил стену сарая.
- Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки на веранде, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в пригородном селе Поселье жгли траву, а сожгли минивэн Mitsubishi Delica
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Семья успела выбраться из огня
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