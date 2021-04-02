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В Бурятии пожар оставил от жилого дома одну печь

В Бурятии пожар оставил от жилого дома одну печь
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Семья успела выбраться из огня

Ночью 1 апреля в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии дотла сгорел жилой дом.

- На место выезжали две пожарные части. На момент их прибытия дом горел полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Семья, жившая в доме, успела спастись из огня. Двое взрослых и ребёнок вылезли через окно.

Дом полностью сгорел площади 55 кв метров. От него осталась одна только печь. Также огонь повредил стену сарая.

- Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки на веранде, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в пригородном селе Поселье жгли траву, а сожгли минивэн Mitsubishi Delica.
пожар
 
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