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В Бурятии поймали сбежавшего из-под стражи преступника

В Бурятии поймали сбежавшего из-под стражи преступника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Людям, которым сообщили о беглеце, выплатят вознаграждение

Чуть более суток потребовалось полицейским Бурятии для задержания сбежавшего из-под стражи 23-летнего преступника.

Как сообщал «Байкал-Daily», молодой человек, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности, сбежал при конвоировании из Улан-Удэ в изолятор временного содержания отделения МВД России по Еравнинскому району. Побег он совершил в ночь на 3 июня. О его задержании МВД по Бурятии сообщило сегодня днём, 4 июня.

- На месте был развёрнут оперативный штаб МВД Бурятии. Созданы 4 поста и 18 поисковых групп, в которые также вошли сотрудники МВД из Иркутской области и Забайкальского края. Ориентирована общественность, объявлено крупное вознаграждение за информацию о местонахождении злоумышленника, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Утром 4 июня беглец был задержан на границе Хоринского и Еравнинского районов и доставлен в полицию.

Задержать его помогли местные жители, опознавшие беглеца по ориентировке. Лицам, оказавшим содействие в его задержании, будет выплачено крупное денежное вознаграждение.

Отличившиеся сотрудники будут поощрены правами руководства МВД Бурятии.

побег из-под стражи
 
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