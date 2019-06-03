В Бурятии из-под стражи сбежал обвиняемый в изнасиловании

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

За информацию о сбежавшем обвиняемом объявлено вознаграждение



В ночь на 3 июня при конвоировании из Улан-Удэ в изолятор временного содержания отделения МВД России по Еравнинскому району совершил побег подследственный. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Сбежавший – Пауль Максим Леонидович, 12.02.1995 года рождения. Он был заключен под стражу по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности.



В настоящее время личный состав Еравнинского отдела МВД, а также близлежащих районов республики, Забайкальского края, Иркутской области ориентирован на розыск и задержание сбежавшего.



На место выехали руководители оперативных служб республиканского МВД.



Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см, европейской внешности, волосы темные, худощавого телосложения.



Был одет: в тёмную синтетическую мастерку с белыми и красными полосами на рукаве, футболку тёмного цвета, чёрные спортивные брюки, тёмные кроссовки, без головного убора.



Особые приметы: на левом предплечье старые множественные порезы, на левой руке - старые шрамы в виде ожога, около горла с левой стороны старый шрам длиной 2 мм, татуировки на груди «две звезды».



МВД по Республике Бурятия просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8(30135)21-1-81, 102, либо 112.



За информацию, которая будет способствовать задержанию злоумышленника, объявлено вознаграждение. Анонимность гарантируется.



