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В Бурятии амбал забил до смерти сироту

В Бурятии амбал забил до смерти сироту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Сожитель сестры поссорился с прилежным мальчиком из-за купания малышей

1 февраля утром в Закаменскую центральную районную больницу скорой помощью в состоянии комы был доставлены 16-летний подросток. Парень вскоре скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, причинённой неоднократными ударами по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Джидинским межрайонным Следственным отделом СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса России (Убийство).

По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний сожитель сестры потерпевшего. Сейчас следователи готовятся допросить мужчину и предъявить ему обвинение.

- В декабре прошлого года у подростка умерла мать, и он стал жить в Закаменске в семье своей старшей сестры. Он старался во всём помогать ей по дому и с маленькими детьми. 31 января вечером из-за незначительного спора по поводу купания малышей у молодого человека произошла ссора с сожителем сестры, в ходе которой мужчина-амбал принялся избивать щуплого парня, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

На крики прибежала сестра, которая пыталась вступиться за молодого человека. Но сожитель ударил её кулаком по лицу, после чего догнал подростка, который пытался спастись в своей комнате, и продолжил избивать его кулаками и ногами по голове. 

Злоумышленник остановился лишь, когда потерпевший перестал двигаться и затих на полу. Через некоторое время избитый парень очнулся, добрался до кровати, поднялся и смог лечь. 

Сестра увела сожителя в другую комнату. Чуть позже они просто легли спать. Рано утром девушка проснулась от громких хрипов, доносившихся из комнаты брата. 

Молодой человек находился в агонии. Его успели привезти в больницу, но вскоре, несмотря на усилия врачей, он скончался, заключают в Следкоме.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
убийство уголовное дело
 
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