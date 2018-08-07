В Бурятии полицейский по делу Никиты Кобелева поведал свою версию



Что известно



Трагический случай произошёл 8 июня 2016 года. В магазине в улан-удэнском посёлке Аршан полицейские вместе с сотрудниками ОМОН задержали 17-летнего Никиту и его 18-летнего знакомого Дмитрия. Причина – подозрение в краже велосипеда. Допрос парней проводился поочерёдно в подвале управления угрозыска, в итоге один из них - Никита - в тот день скончался.



- Полицейский нанёс юноше не менее 20 ударов по различным частям тела. Кроме того, при помощи имеющихся предметов он перекрывал 17-летнему задержанному доступ воздуха, в результате чего у последнего сформировался рвотный позыв, и возникло ограничение доступа кислорода. 9 июня 2016 года сотрудники полиции доставили тело несовершеннолетнего в приёмное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко. Согласно диагнозу врачей, подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами, - сообщается на сайте СКР.



Расследование нашумевшего уголовного дела на сегодня завершено и передано в суд.



«Байкал-Daily» выслушал одного из обвиняемых по этому делу, Андрея Павлова, и изучил материалы дела. Выводы – за читателями.



О преступной группе



Как утверждает Павлов, два года назад полицейскими было принято решение задержать преступную группу, в которую входили Никита и Дима. Группу, по его рассказам, подозревали в серии краж.



- Работа по данной группе велась на протяжении трёх месяцев до задержания. На их счету было задокументировано порядка 17 преступлений имущественного характера, включая квартирные кражи, кражи из машин и другие. 8-го июня 2016 года было принято решение о задержании группы. Достоверно было установлено, что у них есть оружие – то ли оно было реальное: пневматическое, травматическое, то ли игрушка, но они демонстрировали пистолет в социальных сетях. Руководством было принято решение о задержании группы силами спецназа, - говорит он.



На вопрос, почему везде указывается только кража велосипеда, отвечает – материалы скрываются.



- Гриф секретности дело приобрело из-за того, что в нём имеются сведения, составляющие государственную тайну, а именно результаты оперативно-розыскной деятельности по данной преступной группе, сведения, подтверждающие причастность данных лиц к совершению ряда преступлений имущественного характера. Следствием они тщательно скрываются и не указываются в материалах уголовного дела. Ссылаются только лишь на причастность к совершению кражи велосипеда. Это не совсем верно, преступлений достаточно много, - аргументирует собеседник.



Версия событий Павлова



Дальше бывший полицейский поведал о том, что в тот день ребят задержали, доставили и для допроса завели в помещение сначала Дмитрия. В это время Никита, по его словам, ждал своей очереди в машине. И тут данные следователей и Павлова расходятся.



- Когда Никита был заведён в здание полиции, в течение минут 15-20 нахождения в отделе, время достоверно установлено следствием, он потерял сознание, после чего сотрудниками полиции незамедлительно были предприняты меры по оказанию первой медицинской помощи. И в дальнейшем было принято решение о доставлении Никиты в ближайшее медицинское учреждение, а именно в республиканскую клиническую больницу. При этом каких-либо следов рвоты на нём и на его одежде не было, так же, как и на одежде обвиняемых по данному уголовному делу, - продолжает он.



О дальнейших событиях знают, наверное, в Бурятии практически все.



Врачи больницы констатировали смерть подростка и назвали предварительную причину смерти – асфиксия рвотными массами. Затем стражи порядка были задержаны и доставлены в подразделение собственной безопасности, где ожидали результаты вскрытия трупа.



- Когда первоначальные экспертные заключения были готовы, полицейские, в том числе и я, были отпущены. Причина смерти была на тот момент асфиксия рвотными массами, признаков насильственной смерти у данного гражданина обнаружено не было, - отмечает Павлов.



Арест сотрудников после передачи на ТВ



- Арест происходил по статье 286 «Превышение должностных полномочий», а 9 июня 2016 года было возбуждено дело по статье 105 «Убийство» по факту смерти несовершеннолетнего. Однако 31 марта 2017 года уголовное преследование по статье «Убийство» было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. То есть новосибирский следователь вынес данное решение, проанализировав материалы уголовного, в том числе все имеющиеся в деле экспертизы, назначенные в рамках расследования уголовного дела. И, так как признаков насильственной смерти не установлено, им было принято решение о прекращении уголовного преследования по данной статье, - говорит он.







Выводы экспертиз



Бывший полицейский утверждает, причина рвоты у Никиты, от которой он захлебнулся, не установлена. Также собеседник уверяет - следов от предметов на голове Никиты, которые ограничили доступ воздуха и вызвали по версии следствия рвотные массы, не было найдено.



Действительно, в заключениях эксперта, предоставленных Павловым из материалов дела, указано следующее: «на голове трупа, в том числе её лицевой части, какие-либо следы или признаки, свидетельствующие о надевании на его голову противогаза, полиэтиленового или иного пакета, не обнаружено».



Также в одном из документов указывается, что «данных за наступление смерти от закрытия отверстий носа и рта нет (отсутствие повреждений в области носа и рта)». Однако эксперт тут же пишет, что «не исключается какое-либо препятствие свободному истечению рвотных масс из отверстия рта, носа».



Там же опять указывается, что «в области носа и рта Никиты каких-либо повреждений не обнаружено. Каких-либо предметов, частей предметов в области головы, в частности носа и рта трупа не обнаружено. Соответственно каких-либо данных, указывающих на предмет(ы), закрывающие дыхательные пути, нет».



Тогда остаётся загадкой, из-за чего наступило удушье, и почему рвота не нашла выхода.



- Рвотные массы даже не поступили ни в ротовую, ни в носовую полости. Эксперт поясняет в своих заключениях о том, что рвотные массы возникли у человека в бессознательном состоянии, то есть человек потерял сознание. Возможно, это догадки – наши, следствия, но они также не установлены, но, как эксперт говорит, потеря сознания возможна от переутомления, сильного эмоционального стрессового состояния, испуга. По поводу возникновения рвотных масс, это до сих пор остаётся загадкой. Даже эксперты не могли установить причину их возникновения, - продолжает обвиняемый.



Откуда повреждения?



Исходя из сведений специалиста, «обнаруженные при исследовании трупа повреждения не приводят к утрате сознания», и «между данными повреждениями и наступлением смерти прямой причинно-следственной связи нет».



Повреждения, судя по данным судмедэксперта – это ссадины и кровоподтёки.



- Установлено, что, во-первых, он был задержан после игры в футбол. Следствие не проверяло версию о том, что имеющиеся незначительные ссадины могли возникнуть именно во время игры в футбол. Кроме этого, установлено, что накануне до задержания фигуранты участвовали в драке, в результате которой также ими были получены повреждения. Это тоже имеется в материалах, которые следствие не предоставляет как стороне защиты для ознакомления, так и суду, - рассказывает Павлов.



Отделение расформировали



Неверно везде указывают его должность на момент происшествия, заключает обвиняемый. 23 мая 2016 года в системе МВД были проведены штатные изменения. Отделение по раскрытию имущественных преступлений оперативно-сыскного отдела уголовного розыска, которое возглавлял Павлов, расформировали.



- С 23 мая в 2016 года на базе сокращенного отделения было создано отделение по раскрытию мошенничеств. Все, кто входил в моё отделение, подчиненные были сокращены, и им были предложены должности в других подразделениях. О том, что все должности моего отделения попали под сокращение, мы были уведомлены 1 июня 2016 года. На тот момент, на 8 июня, мы не занимали никакой должности, я был просто полицейским, - подытоживает он.



Прошли предварительные слушания



Несмотря на доводы обвиняемого, у следствия, напомним, иная версия событий - Павлов в тот роковой день нанёс юноше не менее 20 ударов по телу. Поясняется, что полицейский при помощи каких-то предметов перекрывал подростку доступ воздуха, в результате чего у него возник рвотный позыв, а также ограничение доступа кислорода.



- В результате масштабной работы под давлением имеющихся у следствия доказательств практически все обвиняемые дали показания, изобличающие их в инкриминируемых преступлениях, - отметили в пресс-службе СКР.



И недавно по громкому делу прошли предварительные слушания. В скором времени начнутся по нему и судебные заседания, которые будут нелёгкими для всех сторон.

