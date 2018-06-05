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Завершено расследование дела убитого в Бурятии Никиты Кобелева

Завершено расследование дела убитого в Бурятии Никиты Кобелева
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение пяти полицейским, превысившим должностные полномочия. Следком РФ представил жуткую картину расправы над подростком

Обвинительное заключение

Завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими и гибели 17-летнего жителя Бурятии Никиты Кобелева, сообщает пресс-служба СУ СКР.

В качестве обвиняемых привлечены оперуполномоченный, бывший начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и оперативному прикрытию мест сбыта ОСО УР УМВД России по Улан-Удэ. Также в числе обвиняемых начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности ОУР ОП № 1 УМВД России по Улан-Удэ и ещё два старших оперуполномоченных по Улан-Удэ.

В зависимости от роли каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные пп. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин также утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Бурятии.

Как всё было

По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года в помещении магазина по улице Дарвина в Улан-Удэ четыре сотрудника полиции, а также двое сотрудников ОМОН задержали 17-летнего Никиту Кобелева и его 18-летнего знакомого по подозрению в краже велосипедов. 

- При этом один из полицейских нанёс несовершеннолетнему не менее двух ударов ногой по спине, а второй ударил его по ногам. В тот же день задержанные были доставлены на двух автомашинах к зданию УУР МВД России по республике. В здание полиции также прибыл ещё один полицейский, - сообщают в СУ СКР. 

В целях получения признательных показаний о нераскрытых корыстных преступлениях полицейские завели 18-летнего задержанного в подвальное помещение, где применили к нему физическое насилие. Получив требуемую полицейскими информацию, они отвезли молодого человека на «места преступления», якобы совершённые задержанным. 

Выбивали признания

В это время другие полицейские завели в то же подвальное помещение несовершеннолетнего, говорится в материалах расследования.

- Полицейский нанёс юноше не менее 20 ударов по различным частям тела. Кроме того, при помощи имеющихся предметов он перекрывал 17-летнему задержанному доступ воздуха, в результате чего у последнего сформировался рвотный позыв, и возникло ограничение доступа кислорода. 9 июня 2016 года сотрудники полиции доставили тело несовершеннолетнего в приёмное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко. Согласно диагнозу врачей, подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами, - сообщает Следком РФ.

В ходе следствия полицейский, пытавший Никиту Кобелева, был освобождён от занимаемой должности.

Соучастники на этапе предварительного следствия оказывали активное противодействие установлению обстоятельств гибели юноши. Так, изначально фигуранты давали чётко согласованные между собой ложные показания о событиях тех дней, отрицая свою причастность к смерти потерпевшего. Кроме того, обвиняемые пытались воздействовать на свидетелей, склоняя их к даче заведомо ложных показаний в поддержку соучастников. 

Для установления всех обстоятельств преступления следователи СК России провели значительный объём следственных действий, в том числе 120 допросов свидетелей, было назначено более 20 сложных и трудоёмких экспертиз. Основная их масса по инициативе СК России проводилась в других субъектах в целях предупреждения возможного влияния на результаты исследований фигурантами в силу их должностного положения.

В результате масштабной работы под давлением имеющихся у следствия доказательств практически все обвиняемые дали показания, изобличающие их в инкриминируемых преступлениях.

Общественный резонанс

Друг Никиты Дмитрий, был отпущен около 15 часов 9 июня - на следующий день после задержания. Он рассказал, что всю ночь его били и пытали, требуя признательных показаний в кражах. После допросов в нескольких отделах полиции он был доставлен в суд, где его обвинили в употреблении наркотиков. Получив штраф в 4 тысячи рублей, Дмитрий был отпущен из зала суда.

Дмитрий рассказывал «Байкал-Daily» о том, как его задержали полицейские. Он утверждал, что при задержании ему надели мешок на голову, а затем держали в подвале, где избивали, одев на голову противогаз, и вдували что-то через него.

Через неделю после смерти Никиты и задержания Дмитрия окружение погибшего подростка пригласили в телешоу «Пусть говорят». Там журналисты предложили Дмитрию ещё раз сдать тест на наркотики. Как сообщила в конце передачи врач-нарколог, в анализах Дмитрия были обнаружены следы наркотиков каннабисной группы. 



Тем не менее, Дмитрий с матерью обратились в суд и оспорили постановление об административном нарушении. 
уголовное дело
 
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