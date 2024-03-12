В комбинате по благоустройству озвучили итоги работы за неделю
В комбинате по благоустройству Улан-Удэ отчитались о том, какая работа была проделана за неделю. Мобильные бригады привели в порядок 17 дорожных ограждений, установили ограничительные столбы в микрорайоне Аэропорт, очистили ливневую канализацию на улице Ключевская, отремонтировали лавочки на «Арбате», установили урны на улице Жуковского и лавочки в СНТ «Урожай».
Уборщики территорий и спецтехника ежедневно очищают город от снега и мусора. Всего за неделю с улиц вывезли 3,5 тысяч кубометров снега – 337 полных КамАЗов.
С 6-го марта началась уборка смета с городских дорог. За пять дней подметально-уборочная техника «Бродвей» собрала 144 кубометров песка.
Дорожные бригады привели в порядок 30 дорожных знаков.
- «Экстренный» ямочный ремонт с использованием холодного асфальта провели на улицах Смолина, Комсомольская, Боевая, Ленина и Мунгонова, - отметили в комбинате по благоустройству.
В Улан-Удэ разгребают снег и делают «экстренный» ямочный ремонт
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