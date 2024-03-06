В Улан-Удэ приступила к работе новая техника для уборки улиц

Её приобрели в феврале

6 марта в Улан-Удэ начали свою работу три подметально-уборочных прицепа «Бродвей». В феврале они пополнили автопарк комбината по благоустройству при комитете городского хозяйства мэрии города.

Механическую уборку смёта и мусора провели на проспекте Автомобилистов, проспекте Строителей, на улицах Боевой, Терешковой, Балтахинова, Бабушкина, Ербанова, Ленина, Куйбышева, на проспектах Победы и 50-летия Октября. Об этом сообщает комбинат по благоустройству.

- С помощью двух боковых и одной центральной щеток техника собирает мусор и смёт с проезжей части, и транспортирует их в кузов буксирующего самосвала, - объяснил директор комбината Игорь Мункуев.

После наступления плюсовых температур подметально-уборочная техника начнёт очищать городские дороги с применением воды. А влажную уборку на тротуарах будут проводить с помощью малой вакуумной подметально-уборочной машины Johnston.