На студенческом фестивале искали уникальные ритмы
4 марта в Иркутской области, на Байкале прошёл фестиваль «Baikal Ice Music-2024». Играя на ледяных торосах, творческие коллективы Иркутского национального исследовательского технического университета импровизировали, оттачивали чувства ритма и музыкальное мастерство. В этот раз они экспериментировали вблизи посёлка Большое Голоустное.
Напомним, что проект стартовал в 2012 году. Тогда барабанщики студии этнической перкуссии опубликовали в сети видеозапись игры на торосах. С тех пор мероприятие стало традиционным. Каждый год политеховцы отправляются на берег Байкала, чтобы создать музыку необычным способом.
В этом году в первом блоке программы фестиваля барабанщики импровизировали, применяя на практике полученные ранее навыки. Затем каждый выбирал локацию с торосами, подбирая индивидуальные ритмы. Также участники воспроизводили фрагменты из выученных произведений, включая новую композицию.
Обычно в Большом Голоустном намерзают достаточно толстые торосы. Поэтому на них удобнее играть барабанными палочками. Тем не менее, участникам «Baikal Ice Music-2024» попались тоненькие льдины. Именно они лучше всего подходят для игры руками, что позволяет чувствовать силу удара и создаёт уникальное звучание, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
На Байкале барабанщики сыграли на ледяных торосах
Общество, Фото:
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