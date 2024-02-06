В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке

Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева



Начался шестой сезон общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева (12+). На сайте премии до 30 июня открыт приём заявок на соискание престижной награды в трёх основных номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».



Ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования литературных произведений — нет. Главное — произведение должно быть на русском языке и о Дальнем Востоке. Рассматриваются как художественные, так и нехудожественные работы.



- Опыт прошлых сезонов показывает, что среди заявленных произведений были и произведения крупных прозаических жанров (романа и даже эпопеи), и самые разнообразные произведения, включая настоящие исследовательские работы (биографические, историко-культурные, военно-политические, культурологические, этнографические, краеведческие и др.), написанные в научно-популярном стиле. Многие авторы были заявлены на соискание премии с произведениями малых жанров: повестями, рассказами, новеллами, очерками, путевыми заметками. Одним из самых распространённых жанров в номинации «Проза для детей» была сказка, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений (книжные, а также опубликованные в средствах массовой информации, включая электронные, в том числе литературных журналах и альманахах). Они должны быть подписаны в печать в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Однако среди заявленных произведений могут быть и те, что подписаны в печать в печать в более ранние периоды, если они не были выдвинуты на соискание премии в сезоне 2023 года. Но для этого необходимо одобрение совета экспертов премии.



Правом выдвижения на соискание премии опубликованного произведения обладают только номинаторы, к которым относятся: книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы деятелей культуры, руководители органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а также члены жюри премии. Рукописи неопубликованных произведений, а также рукописи, выдвинутые авторами, к рассмотрению не принимаются.



Возрастное ограничение: 12+.

