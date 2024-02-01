В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по зимнему ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Очередной этап проведут в Саган-Нуре



18 февраля в Бурятии пройдёт открытое первенство МО «Мухоршибирский район» по спортивному ориентированию. Соревнования станут пятым этапом кубка республики по ориентированию на лыжах этого года, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Первенство состоится на лыжной базе в посёлке Саган-Нур. Соревнования проведут в лыжной гонке. Участие могут принять следующие группы:

- Мальчики и девочки 2012 г.р. и младше;

- Юноши и девушки 2010-2011 гг.р.;

- Юноши и девушки 2007-2009 гг.р.;

- Мужчины и женщины 2006 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1984 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1964 г.р. и старше;

- «Открытая 1» - все желающие 2012 г.р. и младше;

- «Открытая 2» - все желающие (дистанция «Ж14»).



Открытие соревнований состоится 18 февраля в 12:30. Награждение победителей запланировано на 15:30.



Возрастное ограничение: 0+.

