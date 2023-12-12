Обладателем гран-при стала Улекчинская СОШ
8 декабря в Бурятии состоялся очный этап республиканского конкурса школьных музеев «Путешествие в прошлое». Мероприятие прошло в музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова.
Конкурс проходил в два тура: очный и заочный. Заочный состоял из следующих номинаций: «Музейная мозаика», «История прошлого в технологиях будущего», «Экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм», «Авторская песня о музее образовательной организации».
Очный этап проводился по следующим номинациям: «Музейная находка», «Музейная игра», «Времён связующая нить» и «Знатоки родного края». Всего общий охват составил 240 обучающихся из 49 образовательных организаций 15 муниципальных образований и г. Улан- Удэ.
- На площадках очного тура обучающиеся и руководители школьных музеев продемонстрировали свои навыки и умения в области музейного дела, а в номинации «Знатоки родного края» юным музееведам пришлось вспомнить знания по истории нашей республики, - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Перед награждением и объявлением результатов для участников была организована экскурсия по выставке. По общетурнирному зачёту победителями стали школьные музеи следующих образовательных организаций:
Гран-при - Улекчинская СОШ (Закаменский район);
1 место - Торская СОШ (Тункинский район);
2 место - СОШ №42 (г. Улан-Удэ);
3 место - Усть- Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М (Баргузинский район»).
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
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