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Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку

Многострадальный микрорайон Улан-Удэ превращается в зловонную помойку
Общество, 
На давно закрытый полигон на Стеклозаводе везут отходы с очистных сооружений, заявляют общественники 

В региональном отделении Народного фронта заявили, что из улан-удэнского микрорайона Стеклозавод продолжают делать зловонную помойку. Туда, по информации общественников, везут грунт с 19 иловых площадок городских очистных сооружений. Каждая из них – по пять тысяч кубометров.
 
Складируют отходы на полигоне для ТКО, который появился в посёлке более полувека назад – в 1959-ом. Осенью общественники рассказывали, что за эти годы там скопилось свыше 4 миллионов кубов мусора. Размер свалки – с 91 футбольное поле.
 
В 2006-ом её решили закрыть и рекультивировать, но, по словам самих стеклозаводчан, туда по-прежнему отправляют ТКО. «Фронтовики» отмечают, что всё лето на полигон везли и дурно пахнущий грунт.

- Сейчас, судя по всему, история повторяется. Люди возмущены, ведь жидкие бытовые отходы вывозят на свалку именно из-за невыносимого запаха. С началом таяния снегов всё это просочится в почву и «пойдёт» к жилым домам, – говорят в региональном отделении Народного фронта. – Причём в городе ранее определили официальные места для слива ЖБО и полигона на Стеклозаводе среди них нет.


Активисты уже обратились в Росприроднадзор с просьбой оценить ущерб окружающей среде и теперь ждут итоги проверки. О рекультивации самой свалки заговорили два года назад. Тогда Минприроды РБ даже подписало контракт по подготовке проектно-сметной документации на 10 миллионов. Работы должны были начаться в 2023-ем.

Однако воз и ныне там. В январе подрядчик из Красноярска провёл общественные слушания. На них стало известно, что на ликвидацию полигона потребуется более четырёх лет и обойдётся это мероприятие в один миллиард рублей.

Общественники направили обращение в министерство природы. Они попросили ведомство обозначить планы и сроки долгожданной рекультивации. Кстати, рядом со свалкой есть скотомогильник – старый и заброшенный. Местные просто в ужасе от такого соседства.
свалка очистные сооружения ОНФ

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