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В Улан-Удэ вывозят мусор на свалку, закрытую 17 лет назад

В Улан-Удэ вывозят мусор на свалку, закрытую 17 лет назад
Общество,  Фото:ОНФ
Она разрослась до чудовищных размеров

В региональном отделении Народного фронта рассказали о разрастающемся полигоне для твёрдых бытовых отходов в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Он появился в посёлке более полувека назад – в 1959-ом.

За эти годы там скопилось свыше 4 миллионов кубометров мусора. Размер свалки – с 91 футбольное поле. В 2006-ом её решили закрыть и рекультивировать, но, по словам местных жителей, туда по-прежнему вывозят ТБО.

О рекультивации заговорили два года назад. Тогда Минприроды РБ даже подписало контракт по подготовке проектно-сметной документации на 10 миллионов. Работы должны были начаться в 2023-ем.

Однако воз и ныне там. В январе подрядчик из Красноярска провёл общественные слушания. На них стало известно, что на ликвидацию полигона потребуется более четырёх лет и обойдётся это мероприятие в один миллиард рублей.

Общественники уже обратились в министерство природы. Они попросили ведомство обозначить планы и сроки долгожданной рекультивации. Кстати, рядом со свалкой есть скотомогильник – старый и заброшенный. Стеклозаводчане в ужасе от такого соседства.

мусор свалка ОНФ

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