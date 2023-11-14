В Улан-Удэ общественники проверили СИЗО

Жалоб от обвиняемых и осуждённых не поступило
СИЗО посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Бурятии Татьяна Никитина, Вадим Борхоев во главе с председателем ОНК Вячеславом Захаровым.
Они проверили жилую зону, пищеблок, медицинский корпус и корпус несовершеннолетних.
- В ходе обхода жалоб и заявлений от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых не поступало. Члены ОНК замечаний не выявили, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Также состоялся приём по личным вопросам, на который обратились восемь человек. Вопросы касались обеспечения оформления опекунства, содержания и возможности передачи жалоб в курирующие ведомства по уголовным делам.
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