В Улан-Удэ общественники проверили СИЗО













СИЗО посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Бурятии Татьяна Никитина, Вадим Борхоев во главе с председателем ОНК Вячеславом Захаровым.Они проверили жилую зону, пищеблок, медицинский корпус и корпус несовершеннолетних.- В ходе обхода жалоб и заявлений от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых не поступало. Члены ОНК замечаний не выявили, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.Также состоялся приём по личным вопросам, на который обратились восемь человек. Вопросы касались обеспечения оформления опекунства, содержания и возможности передачи жалоб в курирующие ведомства по уголовным делам.